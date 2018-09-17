Добре роздивитись новинку зможемо у Парижі, а поки що французький лев показав лиш обриси.

Пара зображень з Твіттеру Peugeot дозволила побачити гарне спорткупе, котре французький бренд готується представити на домашньому автошоу у Парижі цього жовтня.

Нажаль у жодній з публікацій не згадується, яка саме модель зображена на фото, лише “новий концепт”. Перша світлина з’явилась на сторінці Жан-Філіпа Імпарато – керівника Пежо. На ньому показано лиже довгий капот автомобіля з повітрозабірником. Оформлення лінії фар, та й сам видовжений капот, нагадують класичний Ford Mustang.

After two years of hard work, our latest #ConceptCar is ready. When I saw it for real, it made me feel like a child... I can't wait to show you more !#UnboringTheFuture pic.twitter.com/AkIV31oCcF — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) 16 вересня 2018 р.

Босс французької марки підписав, що за кермом цієї машини він відчув себе дитиною, а також, що концепт є результатом дворічної роботи команди спеціалістів. А це означає, що розробляли спорткар одночасно з другим поколінням 508-го.

Фото: Концепт купе Peugeot / Peugeot

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Another photo of the new @Peugeot #ConceptCar. We have edited the original photo so you can see more of it. We think it’s a 508 Coupe that looks heavily influenced by the 504 Coupe of 1969. #UnboringTheFuture pic.twitter.com/cb8jJanLfo — Peugeot Sport Club UK (@PSCUK_) 17 вересня 2018 р.

Силует купе наступного дня з’явився у Твіттері Peugeot Sport Club UK, при чому одразу висвітлений, тож його можна досить добре роздивитись. І тут асоціації з Мустангом посилюються. Новий спорткар може стати сучасною версією Peugeot 504 – автомобіля, що випускався з 1968 по 1977 роки, а за лінцензією – аж до 2006 року!

Прояснити ситуацію можна буде на Паризькому автосалоні, що розпочнеться 2 жовтня. Хоча, скоріш за все, офіційні фото машини з’являться за кілька днів до початку автошоу.

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