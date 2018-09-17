Добре роздивитись новинку зможемо у Парижі, а поки що французький лев показав лиш обриси.
Пара зображень з Твіттеру Peugeot дозволила побачити гарне спорткупе, котре французький бренд готується представити на домашньому автошоу у Парижі цього жовтня.
Нажаль у жодній з публікацій не згадується, яка саме модель зображена на фото, лише “новий концепт”. Перша світлина з’явилась на сторінці Жан-Філіпа Імпарато – керівника Пежо. На ньому показано лиже довгий капот автомобіля з повітрозабірником. Оформлення лінії фар, та й сам видовжений капот, нагадують класичний Ford Mustang.
Босс французької марки підписав, що за кермом цієї машини він відчув себе дитиною, а також, що концепт є результатом дворічної роботи команди спеціалістів. А це означає, що розробляли спорткар одночасно з другим поколінням 508-го.
Фото: Концепт купе Peugeot / Peugeot
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Силует купе наступного дня з’явився у Твіттері Peugeot Sport Club UK, при чому одразу висвітлений, тож його можна досить добре роздивитись. І тут асоціації з Мустангом посилюються. Новий спорткар може стати сучасною версією Peugeot 504 – автомобіля, що випускався з 1968 по 1977 роки, а за лінцензією – аж до 2006 року!
Прояснити ситуацію можна буде на Паризькому автосалоні, що розпочнеться 2 жовтня. Хоча, скоріш за все, офіційні фото машини з’являться за кілька днів до початку автошоу.
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