Усього два тижні залишилось до офіційної презентації нового седану на автосалоні у Швейцарії, але градус цікавості публіки занадто високий, аби чекати так довго.

У інтернет просочились фотографії нового седана Peugeot 508, що дозволяють роздивитись автомобіль і зовні і всередині. А також версію 508 GT.

Видання Motofilm опублікувало перші реальні зображення нового французького седану, котрі демонструють дійсно цікавий дизайн, якого так не вистачало останнім автомобілям Пежо.

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Спереду новинка дуже близька до концепту та шпигунських зображень – лезоподібні світлодіодні денні вогні, що переходять у фари, вже знайома решітка радіатора з хромованими “крапками”. Автомобіль має похилу віконну лінію, що надає йому дещо спортивного купеподібного вигляду.

Задня оптика виконана у стилістиці Peugeot 3008 – прозорий темний пластик на всю ширину корми, крізь який просвічують світлодіодні риски, що нагадують подряпини, залишені лапою лева.

Модель 508 GT відрізняється унікальною решіткою, дещо іншими бамперами та порогами, а також спеціальними легкосплавними дисками. Ця версія також має чорні дзеркала заднього виду та тоновані вікна.

Салон новинки, здається, на порядок вище попередника за рівнем оснащення та розкоші. Чого варті лише кермо та цифрова панель приладів. Також усередині седана помітне деталювання шкірою та деревом. Ймовірно, так будуть оздоблюватись дорожчі комплектації. Серед інших особливостей Peugeot 508 можна відмітити світлодіодне освітлення салону та елегантний центральний тонель.

Інформації про силові агрегати для нового Пежо 508 досі немає. Імовірно модель буде пропонуватися з 1,5- та 2-літровими двигунами BlueHDi, а також кількома бензиновими. Також очікується поява гібридної версії потужністю близько 300 к.с.

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