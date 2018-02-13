Депутати зареєстрували законопроект, який покликаний підвищити розміри страхових сум до європейських показників. Відповідно, зросте і вартість полісів.

В Верховній Раді України зареєстрований проект Закону №3670-д від 13.02.2018р. "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів". Це новий закон про автоцивілку, який має на меті замінити старий, який діє з 2005 року і до якого багато разів вносились правки.

В новому проекту Закону пропонується запровадити кілька прогресивних норм, які зроблять "автоцивілку" більш цивілізованою, а виплати за нею будуть швидшими та гарантованими навіть у випадку банкрутства страховика. Втім, інша сторона медалі – збільшення вартості полісу для автовласника.

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Зокрема, законопроектом пропонується:

Поетапно підвищити розміри страхових сум до рівня країн Європейського Союзу, а потім запровадити поступову дерегуляцію визначення страхового платежу до ринкового.

Запровадити укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у електронній формі. Разом з тим, передбачити перехідний етап, який дозволить протягом року після початку дії Закону забезпечити можливість укладання договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів як у електронній, так і у паперовій формах.

Впровадження електронного полісу дасть можливість відповідним підрозділам Національної поліції перевіряти наявність чинного договору у водія шляхом запиту до такої бази даних і не змушує водія мати при собі паперовий поліс. Також це виключить можливість збанкрутілим страховим компаніям продовжувати продаж полісів, вводячи людей в оману.

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Запровадити систему прямого врегулювання страхових випадків при якій страховик, який застрахував цивільно-правову відповідальність потерпілого, виконує обов'язки страховика, який застрахував цивільно-правову відповідальність особи, яка завдала шкоду (у частині здійснення страхового відшкодування у зв’язку з пошкодженням або фізичним знищенням транспортного засобу потерпілого).

Спростити процедуру повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, запровадити чітку регламентацію та часові межі для прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування та його виплати.

Регламентувати порядок оцінювання розміру збитків потерпілого шляхом запровадження звіту про збиток - документа, який підтверджує розмір оціненого збитку відповідно до Закону України "Про оцінку майна та майнових прав" та Закону України "Про судову експертизу".

Підвищити відповідальність страховика за порушення строків виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини страховика особі, яка має право на отримання такого відшкодування.

Врегулювати механізм компенсації страховиком витрат особи, відповідальність якої застрахована.

Визначити додаткові підстави для здійснення МТСБУ регламентних виплат за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності.

Імплементувати вимоги Євродирективи в частині створення єдиного інформаційного центру, до якого може звернутись будь-яка особа (безвідносно того, в якій страховій компанії вона застрахована) з метою консультації та отримання інформації. Пропонується надати такі права та функції МТСБУ, як саморегулівній організації учасників ринку.

Узгодити термінологію Закону з Цивільним кодексом України з врахуванням судової практики з метою недопущення неоднозначного трактування норм Закону судами.

Нагадаємо, що електронний поліс автоцивілки – теж документ.