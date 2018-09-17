Шкода, що рік такий короткий...

Вже майже 20 років поспіль німецький виробник мастил Liqui Moly випускає власний календар і днями компанія представила новий – на 2019 рік.

Сторінки такого календаря навіть хочеться перекидати, коли приходить наступний місяць, адже кожним з 12 знімків можна милуватись вічно… Секрет же полягає у простому поєднанні гарних машин та довгоногих красунь у одному кадрі. Щоправда, з року в рік календарі Лікві Молі стають все менш відвертими, та рівень естетичної цінності від того не меншає.

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Цього року організатори зйомок відібрали для календаря чимало відмінних автомобілів: Lamborghini Aventador, Mercedes AMG GT S, Audi R8, Chevrolet Camaro та його вічний суперник Dodge Challenger, класичний Corvette та неповторний DMC DeLorean… Відбір дівчат для фотосесії був жорстким, тож компанію суперкарам складають справжні супермоделі.

Фото: Календар Liqui Moly 2019 / Liqui Moly

Зйомки цьогорічного календаря проводились у кількох європейських містах, включаючи Мюнхен і Рим. На відео можна побачити нелегкий знімальний процес.

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