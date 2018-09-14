А чом би й ні? Талановиті спеціалісти є, обладнання – є, до того ж усе обходиться значно дешевше...

Майже одночасно два автомобілі преміум-класу з’явились на вулицях українських міст у оточенні софітів, акторів, камер та решти речей, потрібних для створення рекламного відео. Ролик для Audi Q8 був зафільмований у Одесі, а новий Lexus ES – у столиці.

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У короткому відео Київ представлений, як місто майбутнього, хоча Хрещатик, Софіївська площа і Поділ можна впізнати з першого погляду. Новий Lexus ES 300h також промчав мостом Патона через Дніпро. У рекламному відео автомобіль показаний зі звичайними зовнішніми дзеркалами, тож реклама точно призначена не для ринку Японії, де новий ES почали обладнувати камерами заднього виду.



Фото: З’омка реклами Lexus у Києві / Facebook/Anna-Turcheena

Режисером реклами для Lexus виступив Люк Хуксхем, а спецефекти виконала українська продакшн-студія Radioaktive Film, котра раніше вже прославилася кліпами для гуртів Coldplay та Hurts. Крім того, у зйомках брала участь українська танцювальна команда Apache Crew, повідомляє ТорGir.



У другому рекламному ролику показано прибуття нового флагманського кросовера Audi Q8 у одеський порт, де його з помпою та апломбом зустрічає симфонічний оркестр з диригентом. Музичний супровід – класичний твір Dies Irat композитора Джузеппе Верді, був виконаний Національним одеським філармонічним оркестром. Реклама вже вийшла на британському каналі Audi у YouTube.





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