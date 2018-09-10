Судячи з цього короткого уривка, на автомобільних фанатів чекає справжня комедія про історичну постать Джона Делоріана.

21 березня 2019 року в український прокат виходить фільм, присвячений легендарній постаті у світі автмообілів – Джону Делоріану. Оригінальна назва стрічки Driven була адаптована, тож у наших кінотеатрах він демонструватиметься під назвою “Тачка на мільйон”.

Фільм засновано на біографії знаменитого американського інженера Джона Делоріана – творця культового DeLorean DMC-12, що став героєм фільмів “Назад у майбутнє”. Також завдяки Делоріану на світ з’явився ще один знаковий американський спорткар: Pontiac GTO.

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Джон Захарія Делоріан, американський інженер румуно-угорського походження, встиг попрацювати з найбільшими автомобільними компаніями Америки та розробив чимало корисних для автомобілістів речей, включаючи сигнал повороту, шарнірні “двірники”, гумовий бампер тощо. Загалом Джон отримав більше 200 патентів на свої розробки. Також Делоріан є творцем автоматичної коробки передач Twin Ultramatic.

Та, поза сумнівом, найбільшої слави Делоріану принесла його фірма DeLorean Motor Company, котра випускала унікальний суперкар DMC-12. З цим автомобілем пов’язаний і злет Делоріана і занепад його кар’єри.

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Байопік Driven або “Тачка на мільйон” розповість про часи диско і шальних грошей, часи, коли Джон Захарія Делоріан був на піку успіху і коли його справами зацікавилося ФБР. У трейлері показано уривок, у якому сусід Делоріана – кокаїновий дилер, повідомляє своїй жінці, що він вже три роки шпигує за своїм відомим сусідом на користь федералів.

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