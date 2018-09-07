Атмосфера цього інтерв'ю більше нагадує посиденьки на кухні десь у Львові.

Сорокасемирічний мільярдер провів дві з половиною години у радіо-студії з ведичим Джо Роганом, під час яких чоловіки встигли потеревенити про усе на світі, від штучного інтелекту і космічних воєн до соцмереж і вогнеметів.

Невимушеність Ілона Маска, засновника і керівника Tesla, Space X та Boring Company, добре відома. Та це інтерв’ю з Джо Роганом однозначно є найбільш неформальним з усіх, що траплялись у житті “космічного пророка”. Поговорили про машини Ілона Маска, дорогі годинники та гардероб мільярдера, соціальні мережі, космічні подорожі, згадали про бурю, що здійнялася після твітту Маска про приватизацію Тесла та ще багато чого, оминаючи лише небезпечні теми, через які посиденьки на кухні часто закінчуються не дуже добре – релігію та політику.

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Від самого початку бесіди співрозмовники мали по келиху доброго віскі, помалу цмудлили його, говорячи про те, про се, а під кінець і взагалі розслабились та вирішили розкурити самокрутку з маріхуаною. У Каліфорнії вживання медичного канабісу дозволено законом, хоча для цього потрібен спеціальний дозвіл.

Фото: Ілон Маск під час інтерв’ю з Джо Роганом / знімок екрану

Маск зазначив, що він “майже ніколи” не курив. “Я не курець. Пробував якось, але фактично не помічаю ефекту. Думаю, це не дуже добре для продуктивності”, – прокоментував свою затяжкушеф Тесли. Далі мова зайшла про гіперактивність Ілона та його способи розслабитись.

- Ти постійно працюєш. Постійно у режимі високих обертів, як перевантажений двигун. Як ти розслабляєшся? Як винагороджуєш себе за досягнуті цілі, – запитав Джо.

- Я практично не вмію розслаблятись. У моїй голові весь час стільки думок, стільки ідей… я просто ставлю собі цілі і йду до їх досягнення. Я мрію про кльове майбутнє і намагаюсь наблизити його, як можу.

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- Але як ти відпочиваєш? Може пробував медитацію?

- Так, пробував. Сидів, намагаючись очистити думки, але від того мої думки навпаки – просто оскаженіли...

- То що, у твоїй голові постійно вибухають різноманітні ідеї?

- Так, весь час.

- Це щось особливе. Коли ти збагнув, що не у всіх людей так?

- Десь у 6 років. До того я гадав, що я божевільний.



Фото: Ілон Маск працює над PayPal / FotoJoin

Від минулого співрозмовники перейшли до обговорення майбутнього та наукової фантастики.

- Яким ти бачиш майбутнє?

- Гадаю, майбутнє має два сценарії: самознищення людства і тотальний колапс, або космічна експансія і розквіт земної цивілізації на цій та інших планетах. Я, звичайно, за другий варіант. Я вважаю, що людство – це круто, я люблю людей. Взагалі, любов – усе що нам потрібно, вона врятує світ.



Фото: Ілон Маск з приятелем у колледжі / Movie Finearts

Наостанок Ілон Маск побажав людям бути добрішими і толерантнішими один до одного. “Легко демонізувати людину, однак частіше таке уявлення – хибне. Люди кращі, ніж ми про них думаємо, варто більше довіряти людям”.

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