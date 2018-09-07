Водій цього мікроавтобуса народився у сорочці!

Кажете, вам важко прокидатись зранку? А що ж тоді казати про лобове зіткнення у якості будильника? від такого можно було взагалі не прокинутись, та цьому водієві неймовірно пощастило.

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Побачивши понівечений мікроавтобус, навряд чи хтось припустив би, що його водій та пасажир вижили, однак це так. Вранці 28 серпня на дорозі через село Милуші на Волині водій мікроавтобуса Renault Trafic заснув за кермом. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, зіткнувшись з вантажівкою. Водій зустрічної машини намагався уникнути аварії, однак йому це не вдалось і “Рено” в’їхав у нього на повній швидкості.



У момент зіткнення хочеться заплющити очі, аби не бачити кривавого місива, що очікуєш побачити далі. Та дивом у понівеченому мікроавтобусі водій залишився неушкодженим, немов знаходився у якійсь захисній капсулі. Вражаюче!

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