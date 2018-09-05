Японію захопив найпотужніший циклон за останні 25 років.

У Японії 4 вересня більше 300 осіб постраждали та десятеро загинули через тайфун “Джебі” – найпотужніший за останню чверть століття.

Стихія завдала жахливих збитків, зруйнувавши тисячі будівель, та забравши життя людей. Найбільшої шкоди тайфун “Джебі” завдав заходу Японії. Зруйновано численні мости, шквальний вітер жбурляв автомобілі, виривав з корінням дерева та навіть викинув на берег кілька кораблів.

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Вулиці японських міст перетворились на страшні скупчення сміття. Через сильні дощі, котрими супроводжувався тайфун, спричинили числені підтоплення та зсуви ґрунту.

На цьому відео з дорожньої показано лише один епізод лютування вітру. Порив з легкістю зносить з мосту вантажівку та легковий автомобіль. Зверніть увагу, трохи попереду них на мосту стоїть мотоцикліст. Нажаль ми не маємо подробиць про це відео, тож не знаємо, чи вдалось водіям цих трьох транспортних засобів врятуватись, та сподіваємось, що приаймні для них усе закінчилось добре.



Більше інформації про тайфун можна знайти за цим посиланням. А на фотографіях нижче показано наслідки буревію.

Фото: Тайфун “Джебі” у Японії та його наслідки / Kyodo

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