І сміх, і гріх.

3 вересня у Черкасах відбулося канонічне ДТП з бородатих анекдотів – у дорогий джип Мерседес в’їхав старенький Запорожець.

“На вулиці Героїв Дніпра “Запорожець” врізався в елітний Mercedes GLE Coupe вартістю близько $100 000. До того ж водій ЗАЗ-968М не мав при собі посвідчення водія”, – повідомляє паблік “Ты в Черкассах - Афиша Черкаго” у Facebook.

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Ось один з таких анекдотів:

Їде крутій на Мерсі, зупиняється на світлофорі, раптом ззаду в нього влітає старенький Запорожець. Крутелик виходить з машини, підходить до винуватця аварії й каже:

- Ну ти, папаша, “попав на бабки”. Ну що з тебе взяти? Хата є?

- Немає.

- Діти є?

- Ну, є.

- Тримай мобілу, дзвони, клич сюди! Будемо розбиратися.

Дідусь подзвонив.

За кілька хвилин під'їжджає самоскид, з нього виходять два амбали.

- Ну батько, показуй – хто тут задом їздити не вміє?!

Чим обернулась дорожньо-транспортна пригода у Черкасах – невідомо, та будемо сподіватись, що обидві сторони зможуть дійти згоди і вирішать справу миром.

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