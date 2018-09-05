І сміх, і гріх.
3 вересня у Черкасах відбулося канонічне ДТП з бородатих анекдотів – у дорогий джип Мерседес в’їхав старенький Запорожець.
“На вулиці Героїв Дніпра “Запорожець” врізався в елітний Mercedes GLE Coupe вартістю близько $100 000. До того ж водій ЗАЗ-968М не мав при собі посвідчення водія”, – повідомляє паблік “Ты в Черкассах - Афиша Черкаго” у Facebook.
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Ось один з таких анекдотів:
Їде крутій на Мерсі, зупиняється на світлофорі, раптом ззаду в нього влітає старенький Запорожець. Крутелик виходить з машини, підходить до винуватця аварії й каже:
- Ну ти, папаша, “попав на бабки”. Ну що з тебе взяти? Хата є?
- Немає.
- Діти є?
- Ну, є.
- Тримай мобілу, дзвони, клич сюди! Будемо розбиратися.
Дідусь подзвонив.
За кілька хвилин під'їжджає самоскид, з нього виходять два амбали.
- Ну батько, показуй – хто тут задом їздити не вміє?!
Чим обернулась дорожньо-транспортна пригода у Черкасах – невідомо, та будемо сподіватись, що обидві сторони зможуть дійти згоди і вирішать справу миром.
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