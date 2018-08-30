Не намагайтесь повторити це на своєму автомобілі!

Якби не свідки, цей епічний момент можна булоб пропустити, навіть переглядаючи відео вдесяте – Tesla Model S промайнула у повітрі, наче якийсь промінь світла.

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Запис з відеокамери показує не усе, що трапилось того вечора на залізничному переїзді у канадському місті Баррі. Місцева поліція повідомила, що 46-річний власник Tesla значно перевищив швидкість на під’їзді до залізничних колій, котрі знаходились на похилому підвищенні, через що його автомобіль, мов з трампліну здійнявся у повітря та пролетів близько 30 метрів, перш ніж врізатись у дерево поряд з автостоянкою місцевої школи.

Поліція прибула на місце пригоди за лічені хвилини і та заарештувала 46-річного місцевого жителя, що знаходився за кермом автомобіля. Водій та пасажир Тесли були доправлені до місцевої лікарні, де в обох були виявлені лише незначні травми.

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