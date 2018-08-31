Новинка зі свіжим дизайном та масою технологічних рішень викликала неабиякий ажіотаж серед вітчизняних покупців.

Ще до офіційного старту продажів в Україні новий купе-кросовер замовили більше шести десятків чоловік. Середня вартість цих авто становить близько ста тисяч євро, хоча початкова вартість Q8, оголошена імпортером, складає від 57385 євро. Втім, добре оснащені екземпляри коштують приблизно 100-120 тисяч євро.

Незважаючи на назву, Q8 – це не найбільший кросовер німецького бренду. Менший за чисельним значенням Q7 на 4 см довший "вісімки" (Q8 – 4986 мм). За висотою Q8 також поступається "ку сьомому", а от за шириною новинка перевищує його.

Концепція нового Audi Q8 – модний нині "купе-кросовер", як-от BMW X6 чи Mercedes-Benz GLE Coupe.

Ауді Ку8 став приємним виключенням з дизайнейської традиції марки “масштабування" зовнішнього вигляду своїх моделей. Новинка зовсім не схожа на своїх "колег" Q7 та Q5. Хоча новий Q3, який з’явиться найближчим часом, буде виконаний саме у стилістиці нинішнього героя Q8.

Головна дизайнерська ідея нового Audi Q8 полягає у переосмисленні культового Audi quattro 70-ий років минулого століття. Спереду це дворівнева головна оптика, маска радіаторної решітки, ззаду – чорна лінія ліхтарів. Кросовер не здається масивним, дизайнерам вдалось зробити великий позашляховик стрімким та спортивним на вигляд.

Безрамкові двері з системою дотягування доповнюють спортивний характер авто.

В салоні також багато ідей від класичних "кватро", головна з яких – рішення вентиляційної системи. Однак в інтер’єрі прослідковується повністю нова ідеологія керування автомобілем, народжена цифровою епохою. Практично вся передня панель представляє собою величезний сенсорний екран, за допомогою якого можна керувати системами автомобіля.

Читайте також: Audi відмовляється від механічних коробок передач

Технічно новий Audi Q8 також є піонером впровадження багатьох технологій. Зокрема, його силовий агрегат – це мікрогібрид з 48-вольтовою системою живлення. Стартер-генератор дозволяє практично беззвучно заводити мотор та глушити його на коротких зупинках. Майбутній власник може обрати з-поміж трьох варіантів підвіски, дві з яких – пневматичні. Вони забезпечують зміну кліренсу до 254 мм.

На сьогодні в Україні доступний лише 3,0-літровий дизельний двигун потужністю 286 к.с., який розганяє авто до першої сотні за 6,3 секунди. Однак незабаром можна буде придбати і бензиновий варіант 3.0 (354 к.с.).

Модель оснащується постійним повним приводом, який зазвичай розподіляється у співвідношенні 40:60. За певних умов привід може передавати на одну з осей до 100% тяги. Задні колеса також повертаються на 5 градусів задля кращої керованості як в умовах міста, так і на трасі.

Кузов Audi Q8 на 68% складається з алюмінію, все решту – високоміцна сталь.

Автомобіль може бути оснащений величезною кількістю електронних асистентів, задля яких на машину встановлено до 5 радарних датчики та лазерний сканер. Вони забезпечують роботу таких систем, як безпечний проїзд перехресть, виїзду автомобіля, контролю поперечного трафіку, утримання в полосі, проїзду вузьких місць, запобігання аварійних ситуацій, керування причепом на базі стереоскопічних камер тощо.

Офіційні презентації Audi Q8 для потенційних клієнтів та тест-драйви розпочались 31 серпня у Києві.

Нагадаємо, що замість дзеркал у Audi будуть камери і дисплеї.