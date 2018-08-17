Першими "механіки" позбудуться Audi A4 та A5 2019 модельного року.

Першим ринком, якого Audi позбавить механічних трансмісій, стане США. Вже з цього року дві моделі будуть доступні виключно з АКП, а наступного на ринку не буде жодної машини з “механікою”.

Традиційно моделі з механічною коробкою швидкостей є доступнішими за аналогічні комплектації на автоматі. Однак у США лише 5% покупців обирають “Ауді” з механікою, тож компанія прийняла рішення про відмову від нептрібної опції.

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Варто відзначити, що така ситуація з механікою вже є тенденцією для більшості країн світу, особливо, коли мова йде про розвинені країни, де різниця у ціні між машинами з МКП та АКП не є суттєвою для покупців. А різниця, як правило, становить близько 1-3 тисяч доларів.

Механічна трансмісія має лише дві переваги перед сучасними автоматичними коробками: динаміка та витрата пального. Однак різниця в обох випадках не надто значна і постійно скорочується. Так, Audi A5 2018 року з “механікою” набирає швидкість у 100 км/год за 5,6 секунди, тоді як з “автоматом” купе прискорюється за 5,7 секунди. А в деяких випадках сучасні АКП виявляються навіть кращими за механіку у плані розгону, тому деякі виробники суперкарів випускають свої машини виключно з “автоматом”.

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