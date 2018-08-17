Не дивуйтесь, якщо ніколи не чули про марку EC, за цією назвою стоїть невеличка автомайстерня на околиці Болоньї.

Назва марки E.C. – це ініціали засновника і власника, колишнього гонщика Енеа Казоні. Його майстерня по суті є кузовним ательє, хоча сам пан Казоні гордо іменує своє дітище виробником унікальних автомобілів.

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Так чи інакше, а спортивне купе OnlyOne Р8 – справді унікальний автомобіль. Дизайн моделі створений під впливом спорткарів 1970-х і є узагальненням образу гоночних авто тих часів. У основі OnlyOne Р8 лежить Ferrari F430 початку 2000-х, від цього ж спорткару запозичений і двигун. Оригінальний 4,3-літровий V8 був форсований до 600 кінських сил.

Фото: EC OnlyOne P8 / Motor1

За інформацією видання Motor1, вага спорткара становить близько 1,2 тони, що приблизно на 500 кг менше, ніж важить Ferrari 430. Довжина, ширина і висота моделі – 4570, 2030 і 1100 мм. Кузов зроблений з алюмінію і вуглепластика. OnlyOne P8 оснащений системою для заїздів на пандус, що збільшує кліренс автомобіля на передній осі на 60 мм, камерою заднього виду і кондиціонером. OnlyOne Р8 вперше був явлений публіці на старті цьогорічного ралі Gumball 3000.

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