Ні, Тома Круза там теж нема! Зате повно гарних тачок і красунь з пишними зачісками з 1980-х.

Радійте, бензиноголові! У прокат виходить новий фільм про круті тачки і походеньки стрітрейсерів. Cruise – це як “Форсаж”, тільки без Віна Дізеля і закису азоту.

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Cruise означає кататись (на машині), як правило, без певної цілі чи мети – просто насолоджуючись самою поїздкою, дорогою, автомобілем, музикою і так далі. У новому фільмі від студії Vertical Entertainment під назвою Cruise усе це буде. А ще будуть кумедні і драматичні моменти, що деяких глядачів обов’язково перенесуть у минуле.

Фото: Кадри з фільму Cruise / YouTube

Фільм розповідає про “солодке життя” у 1987 році. Про вуличні перегони і автомобільних злодіїв, про запальні вечірки і романтичні стосунки. І трохи – про мафію. Головні ролі у новій стрічці виконають Спенсер Болдман та Емілі Ратаковскі. Фільм насичений сценами та кадрами з гарними автомобілями тих років і не залишить байдужим жодного автофана.

Наразі невідомо під якою назвою та коли фільм вийде в український прокат. Ми слідкуватимемо за анонсами та обов’язково розкажемо вам, коли фільм “Круїз” можна буде побачити у кінотеатрах України.

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