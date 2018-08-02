Відверто, зворушливо, душевно і про гарну людину. Ця документалка варта уваги.

Компанія Paramount готує до виходу у прокат 11 серпня фільму "Я – Пол Уокер", про життя відомого актора, якого ми полюбили за “Форсаж”.

Пол Уокер, що більше знайомий нам за роллю Брайана О’Коннора, адже з 2001 року він був за кермом швидких автомобілів у кожній з восьми частин фільму “Форсаж”. Актор трагічно пішов з життя у листопаді 2013 року, під час роботи над останньою частиною франшизи і у восьмій частині екшну з’явився лише завдяки комп’ютерній графіці.

Дивіться також: Копи з "Форсажу" стануть героями спін-оффу Fast&Furious

У документальному фільмі "Я – Пол Уокер" актор постане перед глядачами вже без графіки – режисер Дерік Мюррей використав для документальної стрічки сімейні відеозаписи родини Уокер, та матеріали, що раніше ніколи не показувались широкому загалу.

Також цікаво: Зазирніть у гараж фільму "Форсаж"