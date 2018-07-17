Документальний фільм про улюбленого героя фільмів "Форсаж" розповість про життя актора, загиблого у 2013 році.

Кінокомпанія Paramount спільно з Network Entertainment оголосили про вихід на екрани документальної стрічки присвяченої Полу Уокеру – актору, що полюбився нам за роль у франшизі “Форсаж”.

Фільм під назвою "Я – Пол Уокер” покажуть у кінотеатрах вже 9 серпня, повідомляє CNN. Актор за свої 40 років встиг знятись у 42 картинах, однак успіх і любов глядачів йому принесла роль Брайана О'Коннера Fast And Furious. Документальний фільм демонструватиме інтерв'ю з близькими та друзями актора, розкаже про кінокар'єру та любов Пола до моря. У стрічці також покажуть кадри з приватної колекції Уокера.

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Уолкер любив автомобілі не лише у кіно, а й у реальному житті. У його невеличкій колекції було чимало гарних авто. На одному з них Porsche Carrera GT, він і розбився у грудні 2013 року. За кермом спорткара був не сам актор, а його друг Роджер Родас. Через перевищення швидкості автомобіль потрапив у аварію, у котрій загинули обоє чоловіків.

Режисером фільму виступив Ейдріан Бутенюї, відомий своїми документальними роботами про Мохаммеда Алі, Кеннеді та інших відомих людей.

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