Студія Warner Bros планує перезняти культовий фільм 1980-х.

Одну з головних ролей у рімейку Cannonball Run може зіграти Дуейн Джонсон, а режисером може стати Даг Лайман, що зняв “Ідентифікацію Борна”.

За інформацією видання The Deadline Hollywood, наразі студія Warner Bros активно веде перемовини з акторами та режисерами. У списку знаменитостей, чиї імена можуть з’явитись у титрах нової стрічки Томас Леннон, Роберт Бен Гаран, Дуейн Джонсон, Даг Лайман та Роусон Тербер.

Також цікаво: Скільки поліцейських машин потрібно, аби упіймати одного автовикрадача?

Оригінальний фільм “The Cannonball Run” 1981 року, знятий режисером Хелом Нідемом, зібрав касу у $72.1 мільйони, що для того часу було дуже гарним результатом. У фільмі, заснованому на реальних подіях, зіграли такі зірки того часу, як Роджер Мур, Берт Рейнольдс, Ферра Фоссет та Джекі Чан. Пізніше Нідем зняв другий фільм про перегони “Гарматне ядро”, однак він не зміг перевершити популярність першого.

Cannonball знято у жанрі комедії і він справді досить кумедний. Та значно більше глядачів фільму цікавили автомобілі, на яких учасники нелегальних перегонів брали участь у змаганні, ціллю котрого була “перемогу у будь-який спосіб”. Якщо голівудські компанії зможуть домовитись і рімейк фільму вийде у прокат, він обіцяє стати гарною альтернативою франшизи “Форсаж” чи французького “Таксі”.

Також цікаво: Дивитись і плакати: добірка відео про недолугих водіїв суперкарів