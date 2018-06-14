За викраденим Каділлаком женуться патрульні поліцейські, поліція штату та автомобілі спецпідрозділу. Це відео нагадує уривок з голлівудського фільму.

Дорожня пригода доводить, що не лише у кіно за порушником можуть гнатись два десятки поліцейських автомобілів.

Як зазначено у описанні відео, розміщеного на каналі ViralHog у YouTube, показані події мали місце 8 червня у м місті Жольє, штат Іллінойс. Очевидець зняв на відео гонитву поліції за викраденим Cadillac. Викрадача також підозрюють у кількох озброєних пограбуваннях, тому навздогін йому кинулись автомобілі різних правоохоронних відомств, від звичайної поліції до загонів спецпризначення на потужних позашляховиках-перехоплювачах типу Interceptor. Ми нарахували 22 автомобілі правоохоронців, що переслідують порушника.

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