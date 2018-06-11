Водій був не собі.

Телеканал CBS розмістив відео незвичайної аварії: сміттєвоз таранить припарковані на узбіччі автомобілі, зносить кілька дерев і ґанок житлового будинку. На щастя обійшлось без постраждалих.

Пригода трапилась суботнього ранку у Брукліні, в житловому районі Нью-Йорку. Як повідомляє журналістка CBS Ліза Рознер, внаслідок аварії мінімум дев’ять автомобілів були знищені вщент і не підлягають відновленню, ще кілька автівок зазнали менш значної шкоди. Також постраждала значна територія та місцева інфраструктура, оскільки було ушкоджено пожежний гідрант, опору електроліній, кілька дерев, а також частину будівлі.

Після ДТП водій покинув кабіну та спробував утікти, однак поліцейські були вже на місці події, тож вони переслідували його та затримали. Затриманим виявився працівник компанії Viking Sanitation Ентоні Кастальдо. Чоловікові пред’явлено кілька звинувачень.

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