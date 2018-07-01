Фільм носить робочу назву Hobbs&Shaw – за прізвищами кремезних копів.

Спін-офф “Хоббс і Шоу” має вийти на екрани 2 серпня 2019 року, тоді як довгоочікувана прем’єра дев’ятої частини “Форсажу” запланована на 10 квітня 2020 року.

Прихильники Швидких та Шалених хлопців і дівчат з “родини” Домініка Торетто зможуть зняти напругу від очікування виходу “Форсаж 9”, чи як він там зватиметься, завдяки спін-оффу про парочку кремезних поліцейських, знайомих нам за кількома фільмами Fast&Furious.

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Фільм, що вийде на екрани через рік, має робочу назву “Хоббс і Шоу” і розповість про Люка Хоббса (у виконанні Дуейна “Рока” Джонсона) та Декарда Шоу (котрого грає Джейсон Стетхем).

Сценарій картини написаний Крісом Морганом, який раніше працював над скрінплеєм франшизи “Форсаж” з третьої по восьму і доклав руку до наступної частини.

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