Скоріш за все, французи готуються презентувати його у жовтні на автосалоні у Парижі.

Наразі точно відомо, що на Паризький автосалон Renault привезе оновлений Kadjar та концепт EZ-Go. Однак французи, здається, готують ще одну прем’єру, але сюрприз не вдався.

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Фото: Невідомий концепт Renault / Autogaleria

Невідомий концепт був помічений на вулицях Варшави під час з’йомки рекламного ролику, повідомляє Сarscoops з посиланням на польське видання Autogaleria.



Фото: Концепт Renault Trezor 2016 року / Renault

Дизайн автомобіля вражає своєю сміливістю та футуристичним образом. У ньому вгадуються риси концепту EZ-Go та електричного прототипа Trezor, котрий отримав звання “Найкрасивішого концепту року” на Конкурсі елегантності у Вілла д'Есте в 2016 році.



Фото: Концепт Renault EZ-Go / Renault

Скидається на те, що Рено продовжує розвивати концепцію автономної мобільності і цей безіменний концепт є продемонструє останні розробки фірми у цьому напрямку. За два місяці у Парижі ми сподіваємось побачити щось подібне до Lagonda у виконанні Renault.

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