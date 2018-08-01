Елегантне класичне купе матиме електричну силову установку та чимало сучасних систем комфорту у салоні.

Jaguar E-Type – родстер, що випускався британською компанією з 1961 по 1974 роки та став одним з культових моделей марки. Навіть Енцо Феррарі назвав його найкрасивішим авто в світі. Нині ж класичний спорткар вирішили відродити у якості електрокара і будуть випускати серійно з 2020 року.

Перший електричний Jaguar E-Type Zero був продемонстрований під час весілля британського принца Гаррі і Меган Маркл – на ньому проїхалися молодята, що викликало значний резонанс та цікавість публіки, а фірма одразу почала отримувати замовлення на такі машини. І британці вирішили задовольнити ці запити.

Також цікаво: Калашніков збудував концепт електрокара з кузовом ІЖ Комбі

Фото: Електрифікований класичний родстер Jaguar E-Type Zero / Jaguar

“Нас буквально засипали листами і повідомленнями зі схвальними відгуками про концепт Jaguar E-type Zero. Тож ми вирішиил надати нашим клаєнтам можливість отримати задоволення від класичного автомобіля з сучасними технологіями”, – сказав Тім Ханніг, Директор Jaguar Land Rover Classic, підрозділу, що займатиметься будівництвом E-Type Zero.

Електричний родстер випустять лімітованою серією, при чому автомобілі будуть збирати з нуля або переробляти з оригінальних за бажанням замовників.

Jaguar E-Type Zero оснащується акумуляторною батареєю на 40 кВт*год та електромотором потужністю 300 к.с. Автомобіль здатен проїхати на одному заряді близько 275 км, а до 100 км/год розганяється за 5,5 с.

Також цікаво: Audi PB18 E-Tron – електричний суперкар для доброго егоїста