Німецький концерн продовжує розширювати палітру моделей електричної серії I.D. і цього разу показав вантажну версію концепта I.D. Buzz.

Volkswagen I.D. Buzz Cargo – перспективний наступник для Volkswagen Transporter. Хоча, скоріш за все, традиційна та електрична моделі будуть на ринку незалежно одна від одної.

Вантажна модифікацію мінівена I.D. Buzz з приставкою Cargo має стати на конвеєр у 2021 році – раніше, ніж пасажирська версія. Міні-вантажівка поповнить модельний ряд електромобілів Volkswagen I.D., створених з нуля.

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Фото: Volkswagen I.D. Buzz Cargo / Volkswagen

Як і пасажирський бус, Cargo збудований на новій модульній платформі MEB. Електричний I.D. Buzz Cargo має габарити, близькі до Transporter: довжина становить 5048 мм, ширина – 1976 мм, висота – 1963 мм, а відстань між осями – 3300 мм.

Електрокар обладнуватиметься батарею ємністю 48 кВт*г, котра забезпечить йому максимальний пробіг на одному заряді до 500 км. Розрахункова потужність силової установки автомобіля становитиме близько 200 к.с. Вантажу I.D. Buzz Cargo зможе переозити до 800 кг.



Фото: Пасажирський Volkswagen I.D. Buzz / Volkswagen

Побачити Volkswagen I.D. Buzz Cargo вживу можна буде на стенді марки на автошоу у Парижі.

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