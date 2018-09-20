Юна художниця могла б отримати на горіхи за вибір "полотна" для своїх картин, та натомість їй навіть подякували.

Досвідчені батьки знають: якщо чадо раптом на кілька хвилин зникає з поля зору і його не чутно – робить шкоду. Якщо вдома – то ще півбіди, а як на чужому подвір’ї?

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Маленька неслухнянка з Китаю розписала графіті машину сусіда, повідомляє Еastday. Добре, що юна художниця має хист, тож коли власник побачив свій автомобіль він зовсім не розгнівався. Навіть навпаки – йому сподобались милі малюнки, він посміявся, та сказав, що тепер його машина перетворилась на унікальний арт-об’єкт. Власник вирішив покрити малюнки на дверцятах лаком, аби залишити їх назавжди.

Батькам малої час задуматись про художню школу та краще слідкувати за своєю дитиною. З іншого боку, можна налагодити бізнес з авторським розписом автомобілів.

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