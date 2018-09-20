Були часи, коли китайський автопром активно освоював український ринок. Як гриби після дощу в Україні з’являлися все нові і нові бренди «made in China». Але потім ситуація різко змінилась.

Автовиробники Китайської Народної Республіки не тільки активно збільшували експорт в Україну (у 2008 році Китай посів третє місце з постачання легкових авто – 21,5 тис. машин), а й створювали спільні проекти з виробництва своїх автомобілів на українських заводах. Однак з кризою позиції китайських брендів на українському ринку різко ослабли. Минулого року лише 1341 китайський легковик знайшов в Україні свого власника, що відповідало 1,5% ринку нових авто.

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Цього року спостерігається позитивна динаміка на ринку нових автомобілів. Не порушуючи загальний тренд, збільшуються реалізації і китайських авто. За вісім місяців українську прописку отримали 1367 нових легкових машин з КНР, що вдвічі більше ніж за аналогічний період 2017 року.

В асоціації “Укравтопром” визначили, які китайські бренди залишилися на нашому ринку і на яких моделях легкових авто Піднебесної частіше зупиняють свій вибір українці.Цього рокуавтомобілі тільки чотирьох китайських брендів проходили державну реєстрацію: Chery, Great Wall, Geely і JAC.

Лідером серед китайців на українському ринку став автомобіль Chery Tiggo 2. З січня по серпень цю модель обрали 369 автомобілістів. Другим став Geely Emgrand 7, автомобілі цієї моделі придбали 225 чол. Третій результат у Chery Tiggo 7 – 151 реєстрацій за вісім місяців. На четвертому місці Chery Tiggo 3 – 144 авто. Замикає п’ятірку JAC S2 – 116 шт.

Також в ТОП 10 китайських моделей на українському ринку поточного року увійшли: Chery Tiggo 5 – 91 шт.; Great Wall Haval M4 – 87 шт.; Great Wall Voleex C30 – 82 шт.; Great Wall Wingle – 45 шт.; JAC 53 – 24 шт.