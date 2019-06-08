Юная художница могла бы получить на орехи за выбор "полотна" для своих картин, но взамен ей даже поблагодарили.

Опытные родители знают: если чадо вдруг на несколько минут исчезает из поля зрения и его не слышно – шкодничает. Если дома – это еще полбеды, а если на чужом дворе?

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Маленькая шкодница из Китая расписала граффити машину соседа, сообщает Еastday. Хорошо, что юная художница имеет талант, поэтому когда владелец увидел свой автомобиль он вовсе не рассердился. Даже наоборот – ему понравились милые рисунки, он посмеялся и сказал, что теперь его машина превратилась в уникальный арт-объект. Владелец решил покрыть рисунки на двери лаком, чтобы оставить их навсегда.

Родителям малой время задуматься о художественной школе и лучше следить за своим ребенком. С другой стороны, можно наладить бизнес с авторской росписью автомобилей.

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