Позашляховик під назвою Hengtian L4600 переманюватиме клієнтів Тойоти низьким цінником.

Незважаючи на те, що автовиробники Китаю стрімко розвиваються і вже почали диктувати свої умови у дизайні та техніці автомоіблів, ця країна усе ще залишається лідером за кількістю “клонів”. Чергова новинка, що з’явиться у продажу в Піднебесній за кілька місяців, являє собою “рімейк” популярного позашляховика Toyota Land Cruiser 200.

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Фото: Hengtian L4600 / Weibo

Зовсім недавно ми писали про китайську версію Range Rover Sport з цінником у $23-24 тисячі, аж ось новий солдат “теракотової армії” – Hengtian L4600, котрий вдає з себе Land Cruiser 200. Дизайн передньої частини Hengtian значно простіший, ніж у нового LC 200, а от оформлення корми – майже один в один. Зверніть увагу: логотип фірми Hengtian фактично відтворює символ марки Infiniti.



Фото: Оригінальний Toyota Land Cruiser 200 / Toyota

Пропорції, обриси, форми автомобіля недвозначно відтворюють дизайн японського позашляховика. Габарити також вкрай близькі: 5089/2026/1872 мм у довжину, ширину і висоту в Hengtian L4600 і 4950/1980/1955 у оригінального “Крузера”. При цьому китайці потурбувались про те, аби максимально задовольнити своїх співвітчизників, та “розтягнули” колісну базу своєї моделі на 100 мм, порівняно з Cruiser.

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