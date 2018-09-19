Столична влада планує капітально відремонтувати Північний міст. Роботи на об’єкті мають розпочатись вже в цьому році і завершитись до кінця 2020-го.

Відповідно до проведеного тендеру на сайті держзакупівель Prozorro, роботи обійдуться у понад 288 мільйонів гривень.

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На мосту повністю оновлять асфальт на проїжджій частині, тротуарах, встановлять нову поручневу і бар’єрну огорожу. Стару демонтують і відправлять на металобрухт. Знімуть також гранітний камінь з опори і перехідних ділянок. За цей час на мосту оновлять комунікації і гідроізоляцію.

Чи замінять герб Києва на верхівці мосту, невідомо. Нагадаємо, що торік стара емблема, із квіткою каштана і написом “Київ”, постраждала від рук вандалів: конструкцію практично повністю розрізали і розтягнули на частини.

Окрім цього, планують оновити й інші столичні мости. До Нового року на мосту Метро мають завершити першу чергу капремонту: дві смуги руху і тротуар в напрямку центру міста. Навесні наступного року роботи продовжать в зворотному напрямку. Коштуватиме це – 35 мільйонів гривень.

Найближчим часом, обіцяють у КМДА, взятися і за міст Патона. Останній раз його ремонтували у 2004 році.

Як пояснюють в мерії, через тривалу експлуатацію об’єкта металоконструкції пошкоджені корозією. Проект реконструкції мосту хочуть розробити до кінця цього року.

Як повідомлялось, зараз у Києві 75 мостів перебувають в передаварійному стані. Ремонт одного коштує понад один мільярд гривень. За словами столичного голови Віталія Кличка, для повноцінного ремонту інфраструктури Києва необхідні сотні мільярдів гривень. Однак місто не має у своєму розпорядженні стільки коштів.

Загалом, в Україні близько 17 тисяч мостів, з яких 9 тисяч – аварійному стані та потребують капітального ремонту.