Законопроекти про доступне розмитнення авто №8487 та 8488, прийняті у першому читанні, стали ще більшими: народні депутати додали до початкових текстів 156 поправок.

Відповідно, весь цей масив інформації потребує опрацювання, погодження, редагування та виведення в фінальний текст, який і піде на друге читання в сесійну залу Верховної Ради.

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На засіданні Комітету ВР з питань податкової та митної політики були представлені всі зареєстровані поправки та прийнято рішення щодо подальшого опрацювання згаданих документів. Що буде далі із питанням зміни правил розмитнення автомобілів та “легалізацією “євроблях”, ми запитали в голови профільного комітету, народного депутата Ніни Южаніної.

“Законопроекти №8487 та №8488, які були нещодавно прийняті за основу, є доволі об’ємними, і нам довелось у стислі строки отримувати висновки від комітетів, головного науково-експертного управління, щоб максимально швидко включити їх до порядку денного та проголосувати. Ми з колегами намагались як тільки можна пришвидшити процес, адже рівень соціальної напруги, пов’язаної з автомобілями з іноземною реєстрацією, і без того надто високий. Але, як ви згадали – в проекти було внесено 156 поправок, які потребують, фактично, почати всю пророблену роботу майже з початку.

Деякі поправки здатні цілком змінити суть законопроектів, деякі взагалі, що є порушенням регламенту, призначені для створення нових статей Податкового кодексу. Що найважливіше – всі зміни потребують нового погодження із профільними міністерствами.

Рішенням сьогоднішнього засідання комітету стало направлення поправок до законопроектів №8487 та №8488 у ряд міністерств, щоб ті надали свої висновки. Щоб увесь цей процес не тривав занадто довго, ми наголошуватимемо, що відповіді ми повинні отримати не пізніше 10-денного строку. Після отримання висновків з міністерств, наш комітет буде готовий продовжити роботу над цими документами та готувати їх до другого читання. Щодо того, коли ці проекти можуть бути знову винесені на голосування – враховуючи обставини, які склались, це може відбутись в листопаді цього року”.