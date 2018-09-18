"Укравтодор" готовий до переговорів щодо будівництва концесійної дороги до кінця року. Дорога буде пролягати від кордону з ЄС до Львова.

Переговори з приватними інвесторами щодо будівництва першої концесійної дороги, яка вестиме від кордону з Євросоюзом у напрямку Львова, можуть розпочати до кінця 2018 року. Про це сьогодні, 18 вересня 2018 під час форуму Європейської бізнес-асоціації повідомив в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України - "Укравтодор" - Славомір Новак.

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Він додав, що дорогу планується будувати від кордону з ЄС на польсько-українському кордоні від пунктів пропуску "Корчова" - "Краківець". "Тобто, перша концесійна дорога, яку, я сподіваюсь, вдасться розпочати, це буде дорога від кордону з Євросоюзом до Львова, плюс північний обхід Львова. Це повинна бути перша концесійна дорога", - сказав він.

Новак зазначив, що зацікавленість у проекті уже проявляють європейські та китайські інвестори.

"Є зацікавленість з боку, як європейських інвесторів, так і китайських... Я готовий розпочати переговори ще в цьому році", - сказав голова "Укравтодору".

Нагадаємо, служба автодоріг Київській області уклала договір на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) будівництва платної автодороги Київ - Біла Церква.