Єврокомісія почала антимонопольне розслідування відносно BMW, Daimler і Volkswagen Group в зв’язку з можливою змовою з впровадження технологій очищення викидів бензинових і дизельних легкових автомобілів.

У Європейській комісії пояснили, що змова, якщо вона буде доведеною, потенційно могла позбавити споживачів можливості купувати чистіші для навколишнього середовища автомобілі, тому що необхідні технології були доступні компаніям.

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Єврокомісія має намір оцінити, чи вступали вищевказані бренди у змову, щоб “обмежити розробку і впровадження систем контролю за викидами для автомобілів”. На даний момент “достатніх доказів” того, що автовиробники порушили антимонопольне законодавство, у ЄК немає.

Якщо ж вину компаній доведуть, то ці “брудні” автомобілі можуть утилізувати, або ж продати на ринках інших країн. Не виключено, що таким чином, ці авто можуть потрапити і в Україну.