Автомобілі випускаються в Черкасах, на виробничих потужностях компанії Briorson Motors. За базу використовується комерційний фургон Hyundai H350, який підходить для такого виробництва за своїми технічними параметрами.

У планах компанії випуск 80 автомобілів "Швидкої допомоги" і мобільних амбулаторій у 2018 році. У 2019 завод Briorson Motors планує випустити 500 одиниць спеціалізованої медичної техніки.

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"Основною метою нашої компанії є створення якісного продукту для надання медичної допомоги в будь-яких кліматичних зонах і в умовах бездоріжжя", - заявив представник Briorson Motors Владислав Котляренко.

У порівнянні зі звичайною комерційною модифікацією Hyundai H350, "Швидка допомога" отримала посилені ресори задньої осі, вона має мінімальні крени у поворотах і мінімальний кут розвороту що є важливи показниками для таких спец автомобілі.

Попит на такі автомобілі величезний. "Сьогодні для забезпечення транспортного обслуговування Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва задіяні 219 спецавтомобілів. Однак, вказана кількість карет "Швидкої допомоги" істотно відстає від нормативної - Києву не вистачає 99 спеціальних автомобілів екстреної допомоги", - каже Юлія Лобан, секретар Постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту.

Автомобілі "Швидкої допомоги" від Briorson Motors вже знаходять своїх перших клієнтів: до їх числа увійшла і медична клініка "Борис". У планах клініки - закупівля шести карет "Швидкої допомоги" у Briorson Motors до кінця 2018 року.