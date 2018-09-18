Приватні компанії будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в Києві. Такий проект розробили столичні чиновники.

Фіксувати порушення швидкісного режиму та інших порушень ПДР на дорогах Києва незабаром можуть почати приватні компанії. У столичний парламент подано проект рішення, яким пропонується визнати сферу забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі такою, до якої застосовано державно-приватне партнерство.

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Як це буде працювати

Суть проекту зводиться до того, що установкою і обслуговуванням спеціального обладнання на дорогах Києва займеться приватна компанія. Після проведення конкурсу, столична влада визначать кращу пропозицію і підпише з підрядником договір.

За договором компанія візьме на себе всі клопоти та витрати на закупівлю і монтаж обладнання. Натомість з бюджету їй стануть виплачувати щось на зразок абонплати. В проекті рішення Київради ця частина взаємовідносин позначена витіюватим формулюванням "плата за доступ". Зате цілком чітко визначено джерело фінансування: кошти візьмуть з міського фонду з безпеки руху". Останній ще належить створити, попередньо прописавши правові основи в законодавстві.

Звідки ідея

Досить дивно виглядає обґрунтування чиновників амбітного проекту. У пояснювальній записці йдеться, що ще у вересні минулого року до КМДА надійшло звернення від якоїсь ТОВ "Безпечні дороги України", в якому компанія запропонувала столичній владі подумати над застосуванням норм закону "Про державно-приватне партнерство" в сфері автофіксації порушень ПДР.

Зваживши всі за і проти, в червні 2018 року київський градоначальник Віталій Кличко підписав документ, в якому підтримав приватну ідею. Спираючись саме на цей документ, київські депутати і підготували проект рішення, відправивши його на розгляд своїх колег.

Хто буде штрафувати

Проект київської влади передбачає, що конкретного підрядника по установці й обслуговуванню систем автофіксації мають відібрати на відкритому конкурсі – його чиновники КМДА повинні будуть підготувати і провести відразу після позитивного голосування у Київраді. У теорії це має мінімізувати корупційну складову.

Разом з тим, до кінця не зрозуміло, як саме проект буде реалізований на практиці в частині формування та розсилання “листів щастя”, сертифікації та перевірки пристроїв.

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У свою чергу автори проекту стверджують, що ідея допуску до фіксації порушень ПДР приватних компаній цілком законна. І спирається, з одного боку, на закон “Про державно-приватне партнерство”. А з іншого, на повноваження, якими місцева влада наділила Кабмін.

Проект документу передбачає, що у першу чергу системи автофіксації підрядник повинен буде здати протягом року.