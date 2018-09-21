Схема – стара, як світ "піраміда Понці".

Федеральна прокуратура у США висунула звинувачення за 14 пунктами проти трьох чоловіків, котрим інкриміновано застосування так званої “Схеми Понці” – фінансової піраміди. Зловмисники ошукали “клієнтів” на суму понад 364 мільйони доларів, продаючи неіснуючі Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce.

Перед судом за звинуваченням у хашрайстві та фінансових махінаціях постануть троє громадян США: 53-річний Кевін Б. Меррілл, 54-річний Джей Б. Ледфорд та Камерон Р. Єзірскі. Окрім того, що ці спритні хлопці “продавали” автомобілі, вони також будуть відповідати за отримані, ніби-то на ремонт будинків та “страхування життя”, 73 мільйонів доларів.

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Ось список автомобілів, котрі троє звинувачених мають передати своїм клієнтам:

2014 Ford Explorer

2014 Lamborghini Aventador Roadster

2014 Mercedes-Benz S63

2015 BMW S1000R (мотоцикл)

2015 Harley Davidson VRSCDX Night Rod (мотоцикл)

2016 Ferrari 488 coupe

2017 Audi R8 5.2 Plus coupe

2017 Lamborghini Huracan

2017 Range Rover

2017 Range Rover Sport

2017 Porsche 911 Turbo S

2017 Rolls-Royce Dawn

2017 Rolls-Royce Wraith

2018 McLaren 720S coupe

2008 Bugatti Veyron

2013 Ferrari California

2014 BMW M6 Gran Coupe

2014 Ferrari F12 Berlinetta

2014 Pagani Huayra

Пара 2015 Mercedes-Benz S63s

2017 Cadillac Escalade ESV

2017 Lamborghini Aventador

2018 Ferrari 488 Spyder

2018 Lamborghini Huaracan

2016 Ferrari 488

2016 Tesla Model S

2015 Bentley Flying Spur

Кевін, Джей та Кемерон вели свою діяльність одразу у кількох штатах, мали купу підставних та фіктивних фірм і банківських рахунків; жертвами їх діяльності за оцінкою звинувачення стал білье 400 осіб.

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