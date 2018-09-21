Схема – стара, як світ "піраміда Понці".
Федеральна прокуратура у США висунула звинувачення за 14 пунктами проти трьох чоловіків, котрим інкриміновано застосування так званої “Схеми Понці” – фінансової піраміди. Зловмисники ошукали “клієнтів” на суму понад 364 мільйони доларів, продаючи неіснуючі Ferrari, Lamborghini та Rolls-Royce.
Перед судом за звинуваченням у хашрайстві та фінансових махінаціях постануть троє громадян США: 53-річний Кевін Б. Меррілл, 54-річний Джей Б. Ледфорд та Камерон Р. Єзірскі. Окрім того, що ці спритні хлопці “продавали” автомобілі, вони також будуть відповідати за отримані, ніби-то на ремонт будинків та “страхування життя”, 73 мільйонів доларів.
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Ось список автомобілів, котрі троє звинувачених мають передати своїм клієнтам:
2014 Ford Explorer
2014 Lamborghini Aventador Roadster
2014 Mercedes-Benz S63
2015 BMW S1000R (мотоцикл)
2015 Harley Davidson VRSCDX Night Rod (мотоцикл)
2016 Ferrari 488 coupe
2017 Audi R8 5.2 Plus coupe
2017 Lamborghini Huracan
2017 Range Rover
2017 Range Rover Sport
2017 Porsche 911 Turbo S
2017 Rolls-Royce Dawn
2017 Rolls-Royce Wraith
2018 McLaren 720S coupe
2008 Bugatti Veyron
2013 Ferrari California
2014 BMW M6 Gran Coupe
2014 Ferrari F12 Berlinetta
2014 Pagani Huayra
Пара 2015 Mercedes-Benz S63s
2017 Cadillac Escalade ESV
2017 Lamborghini Aventador
2018 Ferrari 488 Spyder
2018 Lamborghini Huaracan
2016 Ferrari 488
2016 Tesla Model S
2015 Bentley Flying Spur
Кевін, Джей та Кемерон вели свою діяльність одразу у кількох штатах, мали купу підставних та фіктивних фірм і банківських рахунків; жертвами їх діяльності за оцінкою звинувачення стал білье 400 осіб.
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