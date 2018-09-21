Результат вас здивує!

Таких перегонів на 402 метри ви ще не бачили! На Фестивалі аерокосмічних технологій в Стамбулі відбувся дуже незвичайний заїзд. Учасників було сім.

Дивіться також: Велосипедист розігнався до 240 км/год з допомогою Porsche Cayenne

На стартову лінію на новому аеродромі у Стамбулі виїхали: підготовлена ​​для участі в серії Electirc GT Tesla Model S, реактивний літак-винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon, приватний реактивний літак Bombardier Challenger 605, трековий спортбайк Kawasaki Ninja H2R, болід Red Bull Formula 1, трекова Tesla S P100DL, спорткар Lotus Evora GT430 та суперкар Aston Martin Vantage. Вражаючий список, чи не так? Ось деякі характеристики учасників:

Трековий спортбайк Kawasaki Ninja H2R – потужність 310 к.с., максимальна швидкість 400 км/год, прискорення до 100 км/год за 2,5 секунди, вартість $50 тисяч;

Приватний реактивний літак Bombardier Challenger 605 – максимальна швидкість у повітрі 882 км/год, вартість $26,7 млн;

Реактивний винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon – максимальна швидкість у повітрі 2120 км/год, вартість $34 млн;

Електрокар Tesla S P100DL з трековою підготовкою серії Electric GT – потужність 1130+ к.с., прискорення до 100 км/год за 2,53 секунди, максимальна швидкість 380+ км/год, вартість $400+ тисяч.

Lotus Evora GT430 – потужність 430 к.с., від 0 до 100 км/год за 3,6 секунди, максимальна швидкість 305 км/год, вартість $150 тисяч;

Aston Martin Vantage V12 – потужність 565 к.с., 0-100 км/год за 4,4 секунди, максимальна швидкість 240 км/год, вартість $200+ тисяч;

Болід Red Bull Formula 1 – потужність 913 к.с., 0-100 км/год за 1,6 секунди, максимальна швидкість 360 км/год, вартість $15,8 млн.

Обійдемось без спойлерів – результат заїзду дивіться у відео. Зазначимо лише, що переможець проїхав дистанцію у 402 метри за 9,43 секунди.

Також цікаво: Ілон Маск представив першого пасажира комерційного рейсу на Місяць