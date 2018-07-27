Італійці ще й на відео показали, як вони зробили це за 6 хвилин і 44.97 секунди. А вам – слабо?

Не встигли висохнути чорнила на свідоцтві про рекорд, встановлений Porsche 919 Hybrid Evo, як Lamborghini вже зтер усі сліди електрокара з німецього треку, вписавши своє ім’я у історію ‘Рінгу.

Показати кращий час на Нюрбургрінгу – це як скласти випускний іспит, він показує, чого машину навчили у Альма-матер. На початку липня цього року Porsche 919 Hybrid Evo побив попередній абсолютний рекорд кола, що тримався протягом 35 років, проїхавши Нордшляйфе за 5 хвилин і 19,55 секунд.

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Італійський суперкар не спромігся встановити абсолютний рекорд кола, однак став новим королем Нордшляйфе серед серійних автомобілів, показавши час 6:44.97. Цей час приблизно на 2 секунди кращий за результат, показаний Porsche 911 GT2 RS (6:47.3) минулої осені. За кермом Aventador SVJ був заводський пілот Lamborghini Марко Мапеллі. Подивіться, як він це зробив.

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