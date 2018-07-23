Подивіться це відео, і зможете сказати, що чули голос бога!

Цей автомобіль – єдиний у своєму роді. Thor є останнім автомобілем моделі Agera від шведського виробника суперкарів Koenigsegg. Навряд чи вам будь-коли випаде побачити цей автомобіль на вулицях свого міста, а побачити його у дії та ще й очима пілота – справді унікальна можливість.

Нагадаємо, шведський суперкар Koenigsegg Agera Final Edition Thor, як і його безіменні брати, оснащується потужним п’ятилітровим бітурбо V8, що генерує 1360 кінських сил потужності. Однак його унікальність не у продуктивності, а в особливості: іншого такого на планеті нема. Цей автомобіль був куплений ще задовго до того, як його збудували, тож це чи не єдина можливість його побачити.

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Фото: Koenigsegg Agera Final Edition Thor / Koenigsegg

Шведи привезли свій “божественний” гіперкар на Фестиваль швидкості у Гудвуді. За кермом авомобіля – заводський пілот Koenigsegg Ніклас Лілья, котрий досяг рекордної швидкості у 458 км/год на Agera RS. Хто сидить на пасажирському сидінні “Тор” – не відомо, однак ця людина явно не була готовою до того, що після запуску двигуна перетвориться на бусинку у маракасі…

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