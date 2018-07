Такий от дивний новий флеш-моб набирає популярності у соцмережах.

Таких відео у мережі вже сотні. Дехто танцює тверк досить професійно, інші дівчата виглядають трохи незграбно, та головне – чоловікам подобається. Іншої причини для цього дивного заняття знайти важко.

Усе почалось з однієї музичної композиції канадського репера Дрейка. У своєму треку під назвою In My Feelings він звертається до когось на ймення Кікі, читаючи реп про свої почуття, сексуальний потяг до дівчини і таке інше, як водиться у хіп-хоп музиці. Знайти подібні відео у мережі можна за тегом KiKi Do You Love Me Challenge (це один з рядків пісні).

Можливо, дівчата уявляють себе на місці тієї Кікі та вихиляють сідницями під музику саме для Дрейка… Так чи інакше, нам такий флеш-моб також до смаку, оцініть і ви.

