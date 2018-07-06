"Тор, я твій батько!"

Доки шведи готують заміну для моделі Agera на 2019 рік, компанія нагадала про себе двома іменними машинами: Agera FE Thor та Agera FE Väder.

У світі суперкарів діють свої закони, принципи та схеми. Фірма вже давно розпродала усі Agera, що були заплановані до виробництва, однак робота над двома останніми машинами закінчена лише зараз. Шведи показали люту парочку з Final Edition – Тора та Вейдер.

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Фото: Koenigsegg Agera FE Thor та Koenigsegg Agera FE Väder / Koenigsegg

Чим ці два суперкара відрізняються від звичайних Agera достеменно відомо лише їхнім творцям та замовникам, однак ми помітили у Тора величезний “плавник” і гігантський спойлер, а у Väder – особливі прорізи у крилах, котрі активізують активний спойлер.

В оздобленні Тора викоростано двотонове фарбування з діамантовими крихтами, а Темний володар, тобто Вейдер, прикрашений білим золотом. Обидва автомобілі обладнано 1360-сильним бітурбо V8.

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