Ми вже бачили її у вигляді трекового спорткара і навіть боліда NASCAR, але цивільну версію японці старанно приховують до наступного тижня.

Після усіх концептів, шпигунських фото і трекових спорткарів японці нарешті оголосили дату показу серійної Toyota Supra для народу. Прем’єра запланована на 12-15 липня під час Фестивалю швидкості у Гудвуді.

Про це європейський підрозділ Toyota повідомив у Twitter. У дописі на сторінці додано зображення цивільної Супри, щоправда, знову у камуфляжі.

Оскільки Goodwood Festival of Speed – це подія, присвячена управлінню автомобілями, сподіватимемось, що японці покажуть не лише сам спорткар, а й його вправність на асфальті. До речі про керованість: японці пообіцяли, що Supra та BMW Z4, котрі створювались спільними зусиллями двох компаній, не будуть ідентичними у динаміці й управлінні. Що ж, чекати залишилось недовго.

Фото: 2019 Toyota Supra / Toyota, Carscoops

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