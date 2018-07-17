Якщо хтось спитає навіщо, – бо він так може, ось навіщо!

Комусь може видатись дивним така “поведінка” солідного SUV на солідному заході, однак Land Rover усе пробачають, адже британській фірмі виповнюється 70 років і у Гудвуді вона фактично вдома, тож “чим би дитя не тішилось”.

Як би там не було, але за справу узялись майстерно – на рівні Ленд Ровер. Автомобіль узяли звичайний Range Rover Sport SVR, без підготовки, якщо не рахувати наліпок. За кермо посадили досвідченого каскадера Террі Гранта і покликали маршалів Книги рекордів Гіннесса.



Террі зробив усе як треба і поставив кросовер на два колеса з правого боку, оскільки машина має кермо з лівого боку. Він мав проїхати відрізок менш ніж за 2 хвилини 55 секунд, та зробив це набагато краще – за 2 хвилини і 24,5 секунди на двох колесах.

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