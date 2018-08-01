Така машина гідна короля чи президента. Та не кожен президент гідний такого авто.

Pagani Huayra BC було збудовано лише 20 екземплярів і всі вони давно тішать своїх власників, тож навіть просто побачити "Гуайру" – вже радість для автолюбителя. А знайти таку машину на вторинному ринку й взагалі неймовірна рідкість.

Дилер марки Pagani з Каліфорнії виставив на продаж Huayra BC з серійним номером 02 та пробігом менше 3500 км. Вартість не названа, однак за значно менш рідкісну Pagani Huayra продавці просять 2,3 мільйони доларів.

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Фото: Pagani Huayra BC / Jamesedition

Нагадаємо, Pagani Huayra BC – особлива серія моделі, названа так на честь кращого покупця фірми (Best Customer), була представлена у 2016 році на Женевському автосалоні. В основі моделі лежить звичайна Huayra, однакс спецверсію відрізняють ще більш екстремальні характеристики і оснащення.

Так, замість 720 кінських сил 1000 номів крутного моменту, 6-літровий твін-турбо V12 (від Mercedes-AMG) в Huayra BC продукує 745 к.с. та 1100 Нм. Вага автомобіля зменшена на 132 кг. А новий аеродинамічний пакет збільшує притискну силу й покращує динаміку і керованість.

На додачу гіперкар має особливе кольорове оформлення: кузов з блакитного й сірого карбону прикрасили страйпінгом у жовто-блакитних кольорах, жовтим також пофарбовані гальмівні супорти. Виглядає контрастно, гарно, а для українців – ще й патріотично.

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