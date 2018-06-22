Аналітики J.D. Power проаналізували данні про проблеми з автомобілями різних марок та підбили статистичні результати, не надто втішні для преміум-брендів.

J.D. Power and Associates – американська компанія, що з 1968 року надає глобальний маркетингово-інформаційний сервіс і вважається надійним незалежним джерелом статистичних данних. Цьогорічний рейтинг надійності автомобілів, складений фахівцями компанії, виявив несподіваних лідерів.

Аналіз данних спирається на результати звітів офіційних сервісних центрів. Статистичний зріз проводиться для 100 автомобілів різних моделей, проданих офіційними дилерами у різних куточках країни – фахівці підбивають кількість звернень власників у перші 90 днів після придбання нової машини.

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Загальний графік носить назву Initial Quality Study. Цього року він виглядає так:



Фото: Сірим кольором позначено середньостатистичне значення кількості звернень / jdpower

Аналітики зазначають, що результати дослідження цього року показали кращі результати, ніж торік, що говорить про те, що якість автомобілів в цілому покращилась.

J.D. Power також представила результати оцінки автомобілів різних марок за класами.

Фото: Кращі моделі у своєму класі, червоним позначено лідера / jdpower

Наостанок компанія оголосила рейтинг заводів, на яких виробляються автомобілі для ринку США. Тут абсолютним лідером виявився японський завод Toyota.

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