Оцінювання проводилось двома експертними організаціями – Consumer Reports та JD Power.
Коли мова йде про вибір кросовера преміум-класу, мало хто ставить на перший план їхню надійність – мовляв, за такі гроші автомобіль має жити вічно і ніколи не турбувати свого власника блиманням тривожних сигналів на панелі приладів. Однак навіть найдорожчі позашляховики виходять з ладу не рідше за “народні” моделі.
Цікаво, що у Топ-10 найнадійніших кросоверів преміум-класу за версією Consumer Reports і JD Power не пробився жоден Mercedes. Немає тут і привілейованих “американців” – Lincoln та Cadillac. І вже зовсім дивно, що у списку немає Volvo.
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Топ-10 найнадійніших кросоверів преміум-класу 2018 року:
10. Porsche Macan
9. Lexus RX
8. Lexus NX
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7. Buick Encore / Opel Mokka
6. BMW X5
5. BMW X3
4. BMW X1
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3. Audi Q5
2. Audi Q3
1. Acura RDX
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