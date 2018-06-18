Оцінювання проводилось двома експертними організаціями – Consumer Reports та JD Power.

Коли мова йде про вибір кросовера преміум-класу, мало хто ставить на перший план їхню надійність – мовляв, за такі гроші автомобіль має жити вічно і ніколи не турбувати свого власника блиманням тривожних сигналів на панелі приладів. Однак навіть найдорожчі позашляховики виходять з ладу не рідше за “народні” моделі.

Цікаво, що у Топ-10 найнадійніших кросоверів преміум-класу за версією Consumer Reports і JD Power не пробився жоден Mercedes. Немає тут і привілейованих “американців” – Lincoln та Cadillac. І вже зовсім дивно, що у списку немає Volvo.

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Топ-10 найнадійніших кросоверів преміум-класу 2018 року:

10. Porsche Macan

9. Lexus RX

8. Lexus NX

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7. Buick Encore / Opel Mokka

6. BMW X5

5. BMW X3

4. BMW X1

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3. Audi Q5

2. Audi Q3

1. Acura RDX

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