Японська компанія оприлюднила офіційне зображення та відео своєї найновішої моделі, світова прем'єра котрої відбудеться на Женевському автосалоні.

Прес-служба компанії Lexus опублікувала фотографію та коротке відео про найсвіжішу модель марки – компактний міський кросовер UX.

Нещодавно японці показали тізерне зображення корми нового кросовера, що майже ідентична до одноіменного концепту, показаного на автосалоні у Парижі близько року тому. Нині ж маємо змогу побачити автомобіль майже повністю, не чекаючи офіційного дебюту на автосалоні у Женеві.

Lexus UX має намір скласти конкуренцію таким моделям як Infiniti QX30 та Acura MDX. Компанія не згадує – Audi Q3, BMW X1 та Mercedes GLA. Однак японський малюк вочевидь має намір відкусити шматок пирога і в представників німецької трійки.

Автовиробник заявляє, що нова платформа дає виняткову жорсткість кузова UX і низький центр тяжіння. Це має забезпечити автомобілю добру керованість. Наразі це уся інформація від Lexus. Трохи більше про кросовер можна дізнатись з короткого відеоролика – нам дозволено на коротку мить зазирнути у салон автомобіля.

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