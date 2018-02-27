Погані дороги вже багато років є національною бідою України. Але є в Україні дороги з такими ямами, в яких може поміститись цілий автомобіль.

Відео, зняте з квадракоптера, показує всі принади сумнозвісної траси Н-14 "Кропивницький- Миколаїв". Можливо, це і є найгірша дорога в Укарїні. Відремонтувати її не можуть вже багато років, а руйнування траси пов’язують з великою кількістю вантажних автомобілів, що їздять перегружені. Довести провину перевізників не вдається, оскільки наразі в Україні не працює коректно механізм вагового контролю.

Розміри ям на цій дорозі можна міряти легковими автомобілями. 182 км шляху між обласними центрами практично неможливо подолати швидше, ніж за 4-6 годин. Очевидною стає і шкода, що заподіюється автомобілю в наслідок експлуатації по такій дорозі.



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