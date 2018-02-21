Житель міста Виноградів Василь Танчинець майже рік судився проти Служби автомобільних доріг України, але недарма.

Сьомого лютого 2018 року апеляційний суд Закарпатської області відхилив апеляційну скаргу Служби автомобільних доріг України і залишив в силі рішення Виноградівського райсуду про стягнення майнової та моральної шкоди за пошкодження авто внаслідок неякісного ремонту доріг та наявність ям.

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Загалом Василю Танчинецю вдалося отримати як моральну, так і матеріальну шкоду загальною сумою 11 тисяч 341 гривню. Це один із небагатьох прецендентів, коли водії йдуть до кінця і добиваються у судах відшкодування за завдану шкоду своїм автомобілям. Здебільшого люди махають рукою і ремонтують машини за свій кошт.