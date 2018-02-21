Керівник Укравтодору, Славомир Новак вважає, що в Україні мають буті платні дороги. Саме він буде втілювати цю ідею в нашій країні.

Польський політик, який через незанесений до декларації годинник був змушений подати у відставку і покинути Польщу, в даний момент є виконуючим обов’язки голови “Укравтодору”. Він вважає ідею стягування плати за дороги придатною до життя. Але розуміє, що її втілення потребує значних зусиль.

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За його словами, в нинішніх умовах та при існуючому законодавстві жоден інвестор на погодиться будувати в Україні платні дороги. За участі пана Новака наразі розробляється законодавча база, і він сподівається, що весною ці закони будуть проголосовані в Верховній раді.

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Першим, та найбільш доцільним проектом платної дороги буде Львів-Краковець. Орієнтовна вартість цього проекту – 600 млн. евро. “Українська держава ще довгий час не буде мати таких грошей, тому необхідне залучення інвестора”. - вважає чиновник. За підрахункам пана Новака, вартість проїзду буде складати 20 євроцентів за кілометр, а термін концесії становитеми 30 років.