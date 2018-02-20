Вартість скрапленого газу в ряді мереж АЗС вже знизилася на 1-40 копійок за літр. Експерти прогнозують подальше здешевшання цього виду палива.

Про це повідомили в «Консалтинговій групі А-95», посилаючись на власний ціновий моніторинг ринку. Зокрема, в мережі «Азовнефтепродукт» вартість автомобільного газу знизилася на 40 коп. - до 13,40 грн. за літр. У мережі «Фактор» газ подешевшав до 12,60 грн. за літр (-20 коп.), в мережі «Татнефть» - до 13,15 грн. за літр. (-15 коп.). На 1-15 коп. знизилися ціни на станціях «Авіас», «Род-Ник», «Народна» і Jazz Oil. Середня ціна автомобільного газу по Україні склала 13,31 грн. за літр.

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На тижневих торгах зрідженим газом ПАТ «Укргазвидобування» реалізувала 3 020 т. з виставлених 3 780 т. газу за середньою ціною 18 100 грн. за тонну. У порівнянні з торгами тижневої давності середньозважена ціна газу знизилася на 10% або на 2 060 грн. за тонну.

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Керівник GT Group Владислав Колодяжний пояснив, що лютий і березень - це найнижчий сезон споживання скрапленого газу, в цей період відбувається сезонне падіння цін, і нинішній рік не став винятком.